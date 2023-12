Wirtschaft Dax am Mittag weiter im Plus - Merck unter Druck

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.585 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Vortag.



An der Spitze der Kursliste rangierten Volkswagen, Infineon und Bayer. Deutlicher Ausreißer nach unten waren die Papiere von Merck mit Einbußen von über zehn Prozent. Der Pharmakonzern hatte zuletzt mitgeteilt, dass ein Multi-Sklerose-Mittel in entscheidenden Studien sein Ziel nicht erreichen konnte.