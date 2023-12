Wien (ots) - Das neue KALK & KEGEL Magazin setzt sich auf 140 Seiten mit demHandwerk in der Gastronomie auseinander. Fokus Töten: Bei Betäubungen der Tieregeht zu vieles schief.Wer Tiere isst, nimmt Qual und Elend beim Töten in Kauf. Zu diesem Fazit kommtdas Gastronomiemagazin KALK & KEGEL, das sich in seiner neuen Ausgabe mit demThema Handwerk auseinandersetzt. Auf 140 Seiten bietet das Magazin feinstenLesestoff vom geheimen Handwerk der Restaurant-Tester, über das alte Handwerkder französischen Küche bis zum Showhandwerk der deutschen "Terroir &Adiletten"-Podcast-Stars Willi Schlögl und Sebastian Moser alias Curly sowieauch eine branchenübergreifende Debatte zwischen der Präsidentin der SalzburgerFestspiele, Kristina Hammer, dem international erfolgreichen Juwelier HansSchullin sowie dem Sternekoch Andreas Senn. "Das sind die vielen schönen Seitendes Handwerks. In seiner hässlichsten Ausprägung erzeugt das Handwerk in derGastronomie aber auch Grauen und Qual. Immer dann, wenn Tiere nicht fachgerechtgetötet werden. Und das passiert millionenfach pro Jahr", wie KALK&KEGELHerausgeber Michael Pöcheim-Pech sagt. Auf einer Strecke von 20 Seiten widmetsich die aktuelle Ausgabe von "KALK & KEGEL - Magazin für Gastronomie,Sommellerie und Wahnsinn" den vielen Facetten des Tötens von Tieren.Recherchiert wurde dazu in Schlachthöfen ebenso wie auf Bauernhöfen, wo dasTöten von Tieren mit höchster Achtung passiert. Da wie dort passieren aberFehler, vor allem in der Betäubung. "Das Ausmaß dieser Fehler wurde uns zwischen6 und 10 Prozent geschildert. Das betrifft bei 100 Millionen Schlachtungen proJahr in Österreich und 750 Millionen in Deutschland noch immer an die 140.000Tiere am Tag", so Pöcheim-Pech. Die schönen und die hässlichen Seiten desHandwerks in der Gastronomie sind zwei Welten, auf die die neue Ausgabe das KALK& KEGEL Magazins die Scheinwerfer richtet. Pöcheim-Pech: "Das mag für einGastronomiemagazin ungewöhnlich sein. Aber es ist eine Realität. Dieseabzubilden, sehen wir als journalistische Verantwortung."An Bord geholt für seine zweite Ausgabe hat das Gastronomiemagazin KALK & KEGELwieder eine Vielzahl von anerkannten Journalistinnen und Journalisten ausDeutschland, Österreich und der Schweiz. Bestellungen sowie die Möglichkeiteines Abos mit zwei Ausgaben pro Jahr gibt es online unterwww.kalkundkegel.com/magazin.www.kalkundkegel.com/magazinPressekontakt:Michael Pöcheim-Pech, mailto:info@kalkundkegel.com, +43(0)6605628067Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/162571/5665862OTS: KALK & KEGEL