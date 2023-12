Hauck Aufhäuser Lampe verstärkt Kapazitäten im Geschäftsbereich Private & Corporate Banking

- Privatbankhaus gewinnt Experten mit langjähriger Erfahrung für die Beratung

vermögender Kunden und den Bereich Finanzierung

- Ausbau des Teams Key Clients unter Leitung von Marija Rubezic



Hauck Aufhäuser Lampe setzt den Wachstumskurs im Geschäftsbereich Private &

Corporate Banking fort. Dazu verstärkt das Privatbankhaus das Geschäft mit

vermögenden Privatkunden in verschiedenen Bereichen: Christian Stahl wird zum 1.

Januar 2024 als Relationship Manager die Niederlassung Düsseldorf unter Leitung

von Arndt Sauer verstärken. Ulla Hucke wird ebenfalls zum 1. Januar 2024 als

Beraterin im Team Key Clients, das von Marija Rubezic geleitet wird, starten.

Michaela Linke ist seit dem 1. Dezember 2023 als Finanzierungsspezialistin in

Düsseldorf im Team von Volker Niebuhr, Director Credit, tätig.