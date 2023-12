TÜV Rheinland führt KI-Assistenten TUV-GPT ein / Einsatz künstlicher Intelligenz auf Basis des GPT-Modells 4 / Sicherer Betrieb in eigener Cloud-Umgebung / Unternehmensspezifische Inhalte folgen (FOTO)

Köln (ots) - TÜV Rheinland hat mit TUV-GPT einen unternehmensinternen

Assistenten eingeführt, der auf dem GPT-Modell 4 von Open AI beruht. Die

weltweit mehr als 22.000 Mitarbeitenden des Unternehmens setzen TUV-GPT bereits

seit Anfang November ein. Ziel ist es, mit TUV-GPT die Vorteile künstlicher

Intelligenz (KI) für das Unternehmen umfassend zu erschließen. So will TÜV

Rheinland damit Kommunikation und Produktivität weiter verbessern.

Anwendungsfelder bestehen etwa in der automatisierten Zusammenfassung

umfangreicher Dokumente, der gezielten Recherche oder der Erstellung von

Dienstleistungsbeschreibungen.



TUV-GPT ist ein textbasierter KI-Assistent, der natürliche Sprache versteht und

auf menschenähnliche Art und Weise reagiert. TUV-GPT bietet damit einen

ähnlichen Funktionsumfang wie ChatGPT und nutzt die gleiche Technologie im

Hintergrund, wird jedoch sicher in der europäischen Microsoft Azure

Cloud-Umgebung von TÜV Rheinland betrieben. Dadurch sind Datenschutz gegeben und

die unbeabsichtigte Weitergabe von sensiblen Unternehmensdaten an KI-Provider

wie Open AI ausgeschlossen.