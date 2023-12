Deutsche GigaNetz sichert sich neue Investitionskredite für den Glasfaserausbau

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) -- Bisheriges Bankenkonsortium erhöht Zusagevolumen um 250 Millionen Euro,Deutsche GigaNetz nutzt Erhöhungsoption voll aus- Großes Interesse führt zur Überzeichnung der Transaktion- SMBC Bank und Edmond de Rothschild steigen als Fremdkapitalgeber neu einDie Deutsche GigaNetz GmbH, eines der führenden Telekommunikationsunternehmenfür den Auf- und Ausbau von Glasfasernetzen in Deutschland, hat gemeinsam miteinem internationalen Bankkonsortium seine zweite Investitionsfinanzierungabgeschlossen. Mitglieder des Konsortiums sind ABN-AMRO, ING, KfW, KfW IPEX,LBBW, NordLB, Kommunalkredit Austria, SEB und NatWest. Die ersteFinanzierungsrunde der Deutschen GigaNetz in Höhe von 355 Millionen Euro wurdeim Juli 2022 mit einer zusätzlichen Erhöhungsoption in Höhe von 250 MillionenEuro unterzeichnet. An der erfolgreichen Umsetzung dieser Option beteiligte sichnun das bestehende Konsortium sowie erstmals SMBC und Edmond de Rothschild.Trotz eines herausfordernden Marktumfelds war die Transaktion überzeichnet.Zudem erhält die Deutsche GigaNetz nochmals eine Erhöhungsoption in Höhe vonweiteren 200 Millionen Euro. Ebenfalls 2022 war mit der DWS Group ein inDeutschland ansässiger, führender globaler Vermögensverwalter bei der DeutschenGigaNetz als zweiter Hauptinvestor neben InfraRed Capital Partners eingestiegen.Neue Fremdkapitalgeber für Deutsche GigaNetz"Der Bedarf nach dem Ausbau von schnellen Internetanbindungen ist hoch und einleistungsstarkes Glasfasernetz ist ein echter Wettbewerbsfaktor für Gemeindenund Städte in Deutschland. Das zeigt sich auch durch die stark gestiegene Anzahlneuer Kooperationsvereinbarungen mit Kommunen, die wir in den vergangenen zwölfMonaten abschließen konnten. Mit dem frischen Kapital sind unsere bereits festvereinbarten Ausbauziele für die kommenden Jahre über alle laufenden sowie neuenProjekte finanziert", sagt Jan Budden, CEO und Mitgründer der DeutschenGigaNetz. Aktuell bestehen deutschlandweit bereits mit über 200 KommunenKooperationsverträge für die Errichtung von hochwertigen Glasfasernetzen. DieDeutsche GigaNetz ist bundesweit stabil am Markt aufgestellt. Schon heute istdas Unternehmen mit rund 650 Mitarbeitenden an acht Standorten in 14Bundesländern aktiv.Besonders freut sich Budden darüber, mit SMBC und Edmond de Rothschild sogarzwei weitere Infrastruktur-Finanzierer für das Konzept der Deutschen GigaNetzgewonnen zu haben: "Dass wir trotz eines volatilen Marktes und des aktuellenZinsniveaus die Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen konnten, ist einstarkes Zeichen für die Deutsche GigaNetz." Die Finanzierungsvereinbarung