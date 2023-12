ISX Financial führt die offene Banking-Lösung PaidBy® für Wix-Händler in ganz Großbritannien ein.

London (ots/PRNewswire) - ISX Financial EU Plc, der Entwickler von PaidBy®

http://www.paidbybank.com/ , der offenen Banking-Zahlungslösung für

Spezialisten, ist eine Partnerschaft mit Wix.com (https://www.wix.com/) Ltd

(NASDAQ: WIX) eingegangen, einer führenden weltweiten SaaS-Plattform zur

Schaffung, Verwaltung und zum Ausbau einer Online-Präsenz. Durch diese

Partnerschaft haben die in Großbritannien ansässigen Wix-Händler Zugang zu

PaidBy®, einem offenen Banking-Zahlungsservice, und ihre Kunden können direkt

von ihrer aktuellen Banking-App oder ihrem Webportal aus bezahlen.



Der sichere und einfache PaidBy®-Bankzahlungsprozess wird dazu beitragen, die

Konversionen an der Kasse des Händlers zu verbessern, indem er eine nahtlose

Erfahrung bietet, die es den Kunden ermöglicht, Zahlungen in nur drei Schritten

vorzunehmen, und zwar aus der vertrauten Umgebung ihrer Banking-App oder ihres

Webportals. PaidBy® beginnt mit einem automatisierten Online-Onboarding-System,

das es britischen Händlern ermöglicht, den Onboarding- und Know Your

Business-Prozess in wenigen Minuten abzuschließen. So verbringen Händler weniger

Zeit mit dem Onboarding und mehr Zeit mit der Abwicklung von Transaktionen.