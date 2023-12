AOP Health Bianca Tan übernimmt neue Position als Therapeutic Area Director Cardiology and Pulmonology

Wien (ots) - Im Jahr 2006 startete Bianca Tan ihre Karriere bei dem auf seltene

Erkrankungen und Intensivmedizin spezialisierten österreichischen

Pharmaunternehmen AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH (AOP Health) mit Hauptsitz in

Wien. Seit dem Jahr 2008 hat sie unterschiedliche Stationen im Bereich Forschung

& Entwicklung durchlaufen und war zuletzt Head of Clinical Operations and

Medical Device Development. Mit Herbst 2023 übernahm die 40-Jährige die Funktion

als Therapeutic Area Director Cardiology and Pulmonology.



Tan bringt durch ihre langjährige Erfahrung bei AOP Health umfassende Erfahrung

und großes Fachwissen mit. In ihrer neuen Rolle wird sie eng mit ihrem Team

zusammenarbeiten, um strategische Konzepte zu entwickeln, die eine erfolgreiche

Positionierung der Produkte des Unternehmens im Bereich Kardiologie und

Pulmonologie auf verschiedenen Märkten sicherstellen sollen. Ihr

Verantwortungsbereich umfasst dabei die Entwicklung von Strategien für

wissenschaftliche Projekte, die Positionierung gegenüber Mitbewerbern sowie die

Ausarbeitung von Marketingkonzepten. Dabei legt sie besonderen Wert auf ein

tiefes Verständnis für die Herausforderungen und Bedürfnisse bestehender und

potenzieller neuer Märkte sowie der Stakeholder, zu denen Patient*innen und

Ärzt*innen gehören.