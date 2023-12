Stefan Müller wird neuer Vorstandsvorsitzender und Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern / Verbandsrat beruft Nachfolger für Gregor Scheller / Amtsübergabe im Sommer 2024

München (ots) - Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) bekommt einen neuen

Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden. Der GVB-Verbandsrat berief in seiner

Sitzung vom Mittwoch Stefan Müller zum Nachfolger von Gregor Scheller, der Ende

Juli 2024 seinen Ruhestand antritt. Stefan Müller ist gelernter Banker, war

einige Jahre in einer bayerischen Raiffeisenbank tätig und ist aktuell

Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im Deutschen Bundestag.

Er wird zum 1. Juni zunächst als Generalbevollmächtigter in den GVB eintreten

und zum 1. August die Ämter als Vorstandsvorsitzender und Verbandspräsident

übernehmen. "Ich freue mich, dass es gelungen ist, eine profilierte

Persönlichkeit für die Spitze des GVB zu gewinnen", sagte Gerhard Walther,

ehrenamtlicher Verbandspräsident und Vorsitzender des GVB-Verbandsrats, am

Mittwoch in München.



"Stefan Müller bringt als gelernter Bankkaufmann und Bankfachwirt das notwendige

Rüstzeug mit. Er ist in Bayern fest verwurzelt, kennt das Genossenschaftswesen

und ist der mittelständischen Wirtschaft eng verbunden. Durch seine bisherigen

Tätigkeiten als Parlamentarischer Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im

Deutschen Bundestag sowie als Parlamentarischer Staatssekretär im

Bundesministerium für Bildung und Forschung hat Stefan Müller die notwendige

Erfahrung für die Führung unseres Verbandes", so Gerhard Walther.