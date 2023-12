RBC stuft BBVA auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BBVA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Trotz des wohl erreichten Zinsgipfels in den wichtigen Märkten Spanien und Mexiko sollte die Bank 2024 robuste Gewinne vor Rückstellungen erzielen, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensschätzungen spiegelten die höher als geplant erwartete Ausschüttung überschüssigen Kapitals nicht wider./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 23:21 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 8,664EUR gehandelt.