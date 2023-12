Ein Blick hinter die Kulissen von Adamastor und seiner Produktionsstätte am Stadtrand von Porto

Personelle und technische Ressourcen vom Feinsten für die Fertigung des ersten portugiesischen Supersportwagens

PORTO, Portugal, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Mit einem Team von derzeit vierzehn Mitarbeitern, die universitäre und berufliche Ausbildungen in den Fachbereichen Ingenieurwesen, Produktion und Design mitbringen, sowie einem internationalen Netzwerk von Partnerschaften, das dem Unternehmen den Zugang zu den neuesten Technologien erleichtert, verwirklicht Adamastor seine Vision eines modernen Supersportwagens an seinem Produktions- und Entwicklungsstandort in Perafita, einem Stadtteil von Porto.