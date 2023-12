Düsseldorf (ots) - Welche technologischen Services für Kunden zukünftig in Autos

nicht fehlen dürfen und wie wettbewerbsfähig deutsche Hersteller sind



- Jährliches Marktwachstum von 21,7 Prozent für digital vernetzte Autos

- Fast 80 Prozent der deutschen Fahrer wünschen sich digitalere

Sicherheitsvorkehrungen und Fahrassistenz

- China: Kino-Entertainment und Online-Shopping im Auto ein Muss





Die Automobilindustrie steht vor einem Wendepunkt. Denn das klassischeKerngeschäft der Hersteller wächst trotz zunehmender E-Mobilität nur nochgering. Tech-Player wie Apple, Google und neuerdings auch Amazon drängen mitihren Services ins Auto. Für Experten liegt die Lösung in der digitalenVernetzung des Autos mit dem Alltag - ein jährliches Marktwachstum von 21,7Prozent bis 2030 wird prognostiziert. Das belegt auch eine aktuelle Studie derUnternehmensberatung Kearney(https://www.de.kearney.com/automotive/digitale-oekosysteme) . "Für mehr als 80Prozent der Befragten sind digitale Services beim Fahren und darüber hinausessenziell", erklärt Andreas Form, Partner bei Kearney und Automobilexperte.Gemeint sei dabei, den Kunden im Auto nahezu alle Funktionen zur Verfügung zustellen, die sie aus ihrem digitalen Alltag kennen. Von Entertainment und Arbeitbis hin zu Gesundheitsapps sowie verbesserten Fahrassistenzsystemen.Studie: Autofahrer in Deutschland, USA und China befragtDie Erwartungen der Kunden an digitale Services sind hoch - blickt man in andereMärkte wie etwa China sind sie noch höher. Das Fahrzeugmanagement wiebeispielsweise der Fernzugriff auf das Auto oder die Abfrage von Fahrzeugdatensind für 78 Prozent der Autofahrer in Deutschland, den USA und China äußerstwichtig. Dicht gefolgt von Services bei Instandhaltung und Sicherheit mit 77Prozent. Darunter fällt etwa eine vorausschauende Wartung, eine automatischeOnline-Terminbuchung bei der Werkstatt oder die digitale Diebstahlüberwachung."Das ist zwar vielfach noch Zukunftsmusik, allerdings werden Autos immer mehrvon Software definiert, womit sich auch die Fähigkeit zur Selbstheilung immerweiterentwickelt - Updates und Upgrades werden also selbst Probleme behebenkönnen", ist Form überzeugt. Fahrassistenz und Sicherheit, zum BeispielLive-Verkehrsupdates, Informationen zu Tankstellen und Ladestationen und sogardie Suche nach Sehenswürdigkeiten oder Sprachsteuerung ist 76 Prozent derBefragten sehr wichtig. "Besonders interessant ist die steigende Nachfrage nachAngeboten, die über das Fahren hinausgehen", so Form. So finden 68 Prozent derbefragten Fahrer, dass digitales Entertainment im Auto nicht fehlen darf und 61Prozent halten Gesundheits- und Wellnessdienste wie etwa Systeme zur Überwachung