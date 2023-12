Kraftstoffpreise geben spürbar nach / Rohölnotierungen über vier US-Dollar niedriger als in der Vorwoche / weiter Spielraum für günstigere Spritpreise / Diesel weiterhin kaum billiger als Benzin (FOTO)

München (ots) - Der Preis für Rohöl sackt weiter ab - und die Spritpreise folgenihm, wenngleich noch nicht in ausreichendem Umfang. Wie die aktuelle ADACAuswertung der Kraftstoffpreise in Deutschland zeigt, ist der Preis für einenLiter Super E10 gegenüber der Vorwoche um 2,1 Cent auf aktuell 1,732 Eurogesunken. Um 2,3 Cent hat sich Diesel-Kraftstoff binnen Wochenfrist verbilligtund kostet jetzt im bundesweiten Mittel 1,715 Euro. Damit ist Diesel so günstigwie zuletzt Ende Juli, Benzin ist auf dem niedrigsten Stand seit Mitte Januar.Ausschlaggebend für den aktuellen Rückgang der Spritpreise sind die zuletztdeutlich niedrigeren Rohölnotierungen. Binnen einer Woche fiel der Preis derSorte Brent von über 81 auf nun rund 77 US-Dollar. Grund dafür sind offenbarZweifel, ob die OPEC+ die zuletzt beschlossenen freiwilligenProduktionskürzungen vollständig umsetzen wird. Ungeachtet der Entspannung anden Tankstellen besteht bei Benzin, vor allem aber bei Diesel Potenzial fürPreissenkungen. Der Grund: Je Liter Diesel müssen etwa 20 Cent wenigerEnergiesteuer gezahlt werden. Tatsächlich ist Diesel derzeit aber nur um 1,7Cent je Liter billiger als Super E10. Kürzlich zog die Heizölnachfrageallerdings spürbar an, was Diesel als ähnliches Produkt auf relativ hohemPreisniveau hält.Sparen beim Tanken klappt dennoch auf einfache Weise: Zum einen solltenAutofahrerinnen und Autofahrer nach einem Rat des ADAC abends an die Zapfsäulefahren. ADAC Auswertungen haben ergeben, dass die günstigste Zeit zum Tankenzwischen 20 und 22 Uhr liegt; aber auch zwischen 18 und 19 Uhr sind die Preisebesonders niedrig. In den Morgenstunden ist eine Tankfüllung meist um mehrereEuro teurer. Auch Vergleichen lohnt sich, denn die Spritpreise an denTankstellen unterscheiden sich häufig lokal erheblich.Schnelle und praktische Hilfe bekommen Autofahrer mit der "ADAC Drive App", diedie Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügungstellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibtes auch unter http://www.adac.de/tanken .Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95mailto:aktuell@adac.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/7849/5666059OTS: ADAC