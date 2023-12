Baukonjunktur 2023/2024 Zwischen Fachkräftemangel und Kurzarbeit - Umsatzrückgang (real) für 2023 von 5,3 % und für 2024 von 3 % prognostiziert

Berlin (ots) - "Der Rückgang der Baukonjunktur setzt sich weiter fort. Der

Umsatz wird in diesem Jahr real um 5,3 % zurückgehen und im kommenden Jahr gehen

wir von weiteren minus 3 % aus. Verantwortlich für das Minus bleibt der

Wohnungsbau, der in diesem Jahr real um 11 % einbricht und 2024 mit -13 % seinen

Sinkflug fortsetzt", kommentiert Wolfgang Schubert-Raab, Präsident

Zentralverband Deutsches Baugewerbe, die Konjunkturzahlen der Bauwirtschaft

2023/2024.



Der deutliche Nachfrageeinbruch im Wohnungsbau und die daraus resultierende

Unterauslastung der Kapazitäten bleiben per Saldo auch für die Beschäftigung

nicht ohne Folgen: "Nach einem Jahrzehnt des Beschäftigungsaufbaus von plus

220.000 Beschäftigten auf 926.700 (2022), rechnen wir in diesem Jahr mit einem

leichten Rückgang auf 920.000 Beschäftigte. Für 2024 rechnen wir mit einem

deutlichen Rückgang um 30.000 Beschäftigte, bei weiterem Abwärtspotenzial,"

warnt Schubert-Raab. Anders sei die Situation in den Ausbaubereichen und im

Ingenieur- und Tiefbau, wo weiter Fachkräfte gesucht werden. Schubert-Raab: "Es

ist ein echtes Dilemma. Das Bauhauptgewerbe bewegt sich zwischen Fachkräftesuche

einerseits und drohender Kurzarbeit und Kündigungen andererseits. Dabei mangelt

es nicht an Aufgaben, sondern an Aufträgen."