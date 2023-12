Der Ölsektor hat deutlich an Schwung verloren. Die Ölpreise korrigieren. Gewinnmitnahmen dominieren das Handelsgeschehen bei den Produzentenaktien. Chevron konnte und kann sich dieser Gemengelage nicht entziehen. Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung stand Chevron unter Druck…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Chevron vom 21. November hieß es unter anderem „[…] Mit dem Kursbereich von 140 US-Dollar hat die Chevron-Aktie eine wichtige Supportzone erreicht. Diese ließe sich noch bis auf 132,5 US-Dollar erweitern. Darunter sollte es dann aber nicht gehen, anderenfalls würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotential in Richtung 113 US-Dollar eröffnen. Kurzum. Die Luft ist raus. Chevron veröffentlichte ambivalente Q3-Daten. Die Ölpreise stecken inmitten einer Korrektur. In der aktuellen Phase geht es für die Aktie zunächst um Schadensbegrenzung. Anders ausgedrückt: Die 140 US-Dollar müssen halten. Um erste Akzente auf der Oberseite zu setzen, bedarf es eines Vorstoßes über die 150 US-Dollar.“

Die gute Nachricht vorweg. Chevron gelingt es bislang, den wichtigen Unterstützungsbereich um 140 US-Dollar zu verteidigen. Eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 132,5 US-Dollar konnte so verhindert werden.

Das Chartbild offeriert die Chance auf einen Boden. Die Aktie bewegt sich innerhalb einer Range seitwärts. Die Oberseite der Range wird durch den Kursbereich von 146,5 US-Dollar gebildet, die Unterseite vom Kursbereich von 140,7 US-Dollar.

Aus charttechnischer Sicht ist die Aufgabenstellung klar definiert. Chevron muss über die 146,5 US-Dollar, um die Bodenbildung voranzubringen. Im besten Fall schließt sich dann ein Ausbruch über die 150 US-Dollar an. Obacht wäre hingegen geboten, sollte Chevron die Handelsspanne über die Unterseite (140,7 US-Dollar) auflösen. In diesem Fall wäre mit weiteren Abgaben in Richtung 132,5 US-Dollar zu rechnen.