Die Abschwächung am Arbeitsmarkt dürfte der US-Notenbank Fed bei ihrer Inflationsbekämpfung entgegenkommen. Der zuletzt starke Arbeitsmarkt trieb die Lohnentwicklung und trieb so auch die Preise an. Der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung wird an diesem Freitag veröffentlicht./jsl/bgf/mis

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Privatwirtschaft in den USA hat im November weniger Stellen geschaffen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat stieg die Beschäftigung um 103 000 Stellen, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 130 000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer