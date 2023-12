FP Markets von FXScouts als beste Forex Trading Tools 2023 ausgezeichnet

Sydney (ots/PRNewswire) - FP Markets (https://www.fpmarkets.com/) wurde erneut

wegen seiner herausragenden Handelslösungen gewürdigt und von FXScouts mit dem

Preis für die besten Forex Trading Tools 2023 ausgezeichnet. Die Würdigung

ergänzt die wachsende Liste an Auszeichnungen des Unternehmens in diesem Jahr,

darunter "Best Trade Execution" und "Most Transparent Broker" bei den Ultimate

Fintext Awards APAC 2023. Diese prestigeträchtigen Auszeichnungen etablieren FP

Markets noch stärker als führender Broker, der sich ganz dem Ziel verschrieben

hat, Kunden eine optimale Handelserfahrung bereitzustellen. Der Einsatz des

Unternehmens für Innovation ist anhand seiner Trading Tools auf dem neuesten

Stand der Technik ersichtlich, die eine breite Palette an Features bieten, um

Makler und Anleger gleichermaßen effizienter bei der Navigation in den globalen

Finanzmärkten zu unterstützen.



FxScouts.com wurde 2019 gegründet und ist ein bekanntes und anerkanntes

Unternehmen, das Maklern hilft, Forex-Broker mit den höchsten Bewertungen zu

finden. Das Unternehmen mit globaler Präsenz, das für seinen rigorosen,

unparteiischen Bewertungsprozess bekannt ist, hat fast 200 Makler unabhängig

getestet und geprüft und weitreichende Devisenmakler-Rezensionen veröffentlicht.