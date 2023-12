Michael Kirsch ist neuer Hauptgeschäftsführer der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (FOTO)

Berlin (ots) - Die Vertreterversammlung der Berufsgenossenschaft der

Die BG BAU ist ein Träger der gesetzlichen Unfallversicherung und für diePrävention, Rehabilitation und Entschädigung von Arbeitsunfällen undBerufskrankheiten im Bau- und Reinigungsgewerbe zuständig.Michael Kirsch ist seit 25 Jahren in verschiedenen Funktionen bei der BG BAUtätig, zuletzt als stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Davor leitete er alsGeschäftsführer die Region Mitte der BG BAU in Wuppertal. Den Einstieg in die BGBAU vollzog Michael Kirsch mit der Ausbildung zur Aufsichtsperson in derehemaligen technischen Abteilung Dortmund, danach war er als Bereichsleiter inder technischen Abteilung Köln tätig. Nach der Fusion der siebenBau-Berufsgenossenschaften und der Tiefbau Berufsgenossenschaft wurde er im Jahr2006 stellvertretender Bezirkspräventionsleiter in Berlin und im Jahr 2010Bezirkspräventionsleiter in Wuppertal.Vor seinem Wechsel zur Berufsgenossenschaft im Jahr 1998 war Michael Kirsch alsBau- und Projektleiter für einen großen Baukonzern tätig."Ich bedanke mich für das mir erneut entgegengebrachte Vertrauen unsererSelbstverwaltung. Ich werde als Hauptgeschäftsführer die BG BAU im Sinne ihrerMitgliedsunternehmen und Versicherten weiter voranbringen, so, wie ich es schonals stellvertretender Hauptgeschäftsführer als Aufgabe ansah. Die Baubranchesteht aktuell vor großen Herausforderungen. Wir stehen an ihrer Seite undunterstützen, wo wir können: ob beim Einsatz für noch mehr Sicherheit undGesundheit in der Baubranche, bei unserer Ausrichtung auf eine konsequenteDienstleistungsorientierung oder der Verbesserung unserer digitalenInfrastruktur und Angebote", sagt Michael Kirsch nach seiner Wahl in Berlin.Die Besetzung der nun freigewordenen stellvertretenden Hauptgeschäftsführung derBG BAU wird in einem neuen Verfahren vorgenommen.Hintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. AlsTrägerin der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und fürbaunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte,rund 584.000 Betriebe und ca. 60.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihresgesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutzam Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt esdennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassendemedizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudemsorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche undsoziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unterhttp://www.bgbau.de .