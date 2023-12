Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt am Main (ots) - Worldline, ein weltweit führender Anbieter vonZahlungsverkehrsdienstleistungen, und die DSV-Gruppe, Kompetenzcenter Paymentder Sparkassen-Finanzgruppe, haben Dr. Matthias Böcker (57), mit Wirkung zum 1.Januar 2024 zum neuen Mitglied der Geschäftsführung und Chief Risk Officer ihresgemeinsamen Joint Ventures PAYONE ernannt. Gleichzeitig wird sich BjörnHoffmeyer, seit 2019 Mitglied der Geschäftsführung und Chief Commercial Officer(CCO) von PAYONE, zukünftig voll auf seine Rolle als Head Regional MarketsMerchant Services Worldline und dem damit verbundenen Ausbau des SMB-Geschäftskonzentrieren. Er wird seine bisherigen Aufgaben zum 31. Dezember 2023 beiPAYONE niederlegen und aus der Geschäftsführung ausscheiden.Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler und Diplom-Kaufmann Matthias Böckerstartete seine Karriere im Finanzsektor beim Deutschen Sparkassen- undGiroverband (DSGV) mit dem Schwerpunkt Entwicklung von Rating- undScoringverfahren. 2004 wurde er zum Geschäftsführer der damals neu gegründeten SRating und Risikosysteme GmbH, Berlin, dem zentralen Dienstleister für Verfahrendes Risikomanagements innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe, bestellt. 2009 trater als Bereichsleiter Unternehmensentwicklung in die SaarLB, Saarbrücken, ein.Nach Prokura und Ernennung zum Generalbevollmächtigten in 2011 zog er 2015 mitdem Aufgabenschwerpunkt Risikomanagement in den Vorstand ein: Dort verantworteteer zuletzt die Bereiche Digitalisierung und Organisation inklusiveIT-Betriebsmanagement und Sicherheit, Recht und Regulatorik,unternehmensübergreifende Shared Services sowie Marktfolge Kredit.In seiner neuen Aufgabe bei PAYONE wird er die Bereiche Legal, Compliance &Corporate Governance, Risk, Quality und Security sowie Risk Operationsverantworten und die kontinuierliche Optimierung und Implementierung vonunternehmensweiten Sicherheits- und Risikostandards, die angesichts rasantfortschreitender technologischer sowie wirtschaftlicher Veränderungen einerstetigen Weiterentwicklung unterworfen sind, vorantreiben.Ottmar Bloching, CEO PAYONE, unterstreicht die Bedeutung der Neuberufung: "Wirfreuen uns sehr, dass es gelungen ist, mit Matthias Böcker einen profiliertenund äußerst erfahrenen Geschäftsführer für den Risikobereich von PAYONE zugewinnen. Für uns als ein Unternehmen der kritischen Infrastruktur, dass sichkontinuierlich steigenden Anforderungen in Bezug auf Regulatorik undRisikomanagement gegenübersieht, ist ein solcher Experte, der langjährige undweitreichende Erfahrungen auf diesen Gebieten mitbringt, umso wertvoller. Ichheiße ihn im Namen meiner Geschäftsführungskollegen ganz herzlich willkommen und