SHENZHEN, China, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Am Nachmittag des 5. Dezember (Ortszeit) fand die Shenzhen-Tagung im China-Pavillon während der 28. Konferenz der Vertragsparteien des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (COP28) in der Expo City von Dubai statt.

Auf der Sitzung wurden Reden von Zhao Yingmin, Vizeminister für Ökologie und Umwelt der Volksrepublik China, Ian Tout, Leiter der Abteilung Kommunikation und Engagement der UN-Klimarahmenkonvention, Søren E. Lütken, leitender Ökonom des UN-Umweltprogramms, und Zhang Xuefan, Generaldirektor des Parteikomitees des Ökologie- und Umweltbüros der Stadt Shenzhen, abgehalten.

Shenzhens grüne Errungenschaften des Jahres veröffentlicht.

Das National Center for Climate Change Strategy and International Cooperation veröffentlichte den Forschungsbericht über die kohlenstoffarme Transformation und die Entwicklung aufstrebender Industrien in Shenzhen, das Büro für Ökologie und Umwelt der Stadt Shenzhen veröffentlichte das Weißbuch über die Reaktion auf den Klimawandel in Shenzhen, und Tencent führte das Empowering Climate Tech Ecosystem „TanLIVE Global" ein.

Insbesondere fasst das Weißbuch über die Reaktion auf den Klimawandel in Shenzhen die Fortschritte zusammen, die Shenzhen seit dem 13. Fünfjahresplan bei der Bekämpfung des Klimawandels gemacht hat, und hofft, Shenzhens bewährte Praktiken für globale Maßnahmen für den Klimawandel anzubieten.

Vorstellung von Shenzhens Top Ten erfolgreichen grünen und kohlenstoffarmen Fällen 2023

Fälle von Unternehmen wie BYD, Shenzhen Energy Group, Shenzhen DAS Intellitech, Shenzhen Grandsun Electronic, SF Holding, Shenzhen Metro Group, CR Power Shenshan Company, Shenzhen Lumi United Technology, Shenzhen DeCarbon Technology und Shenzhen Shenzhentong wurden als Shenzhens Top Ten der grünen und kohlenstoffarmen Fälle des Jahres 2023 ausgezeichnet Diese Fälle umfassen eine breite Palette von Sektoren, darunter kohlenstoffarmer Verkehr, umweltfreundliches Bauen, intelligente Fertigung, Industrieparkmanagement, moderne Logistik, intelligente Häuser sowie Energieeinsparung und Umweltschutz, und unterstreichen die wichtige Rolle der Unternehmen in Shenzhen bei grünen und kohlenstoffarmen Innovationen.

Hauptredner erläuterten bahnbrechende Praktiken

Wang Shi, Vorsitzender der Stiftung Vanke Public Welfare Foundation, Cassie Sutherland, Geschäftsführende Direktorin von Climate Solutions and Networks der C40 Cities Climate Leadership Group, Liu Bang, Vorsitzender von Shenzhen DAS Intellitech und Cheng Huiming, Akademiker der Chinesischen Akademie der Wissenschaften sowie weitere Experten und Vertreter internationaler Organisationen, der Industrie und von Beratungsinstituten tauschten sich über die globalen Entwicklungsmuster und Zukunftstrends im Bereich der kohlenstoffarmen Technologien aus und erläuterten den von Shenzhen eingeschlagenen Weg.

Ein Vorsprung durch Aktionen, Praktiken, Maßnahmen und Innovationen

Wang Dong, Professor und Doktorvater am Harbin Institute of Technology (Shenzhen), war Gastgeber eines hochrangigen Dialogs und regte eine Brainstorming-Diskussion an. Die Dialoggäste Kobie Brand, stellvertretender ICLEI-Generalsekretär und Regionaldirektor des ICLEI-Afrika-Sekretariats, Liang Rui, Vizepräsident von Sunwoda Electronic, Li Xia, Geschäftsführer von Shenzhen Solar Run Energy, Sun Lili, Mitbegründer und Vizepräsident der Mangrove Foundation, und Yao Shu, Vertriebsdirektor für Zentral- und Ostafrika bei BYD, diskutierten darüber, wie die Ziele einer grünen Entwicklung auf der Grundlage von „Ein Vorsprung durch Aktionen, Praktiken, Maßnahmen und Innovationen" erreicht werden können und wie verschiedene Sektoren in Shenzhen die Digitalisierung und Ökologisierung für eine grüne, kohlenstoffarme und qualitativ hochwertige Entwicklung nutzen können.

