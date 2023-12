WARBURG RESEARCH stuft Hensoldt auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Hensoldt anlässlich der angekündigten Übernahme der ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Mit einem ESG-Unternehmenswert von bis zu 730 Millionen Euro sei die Transaktion sicherlich kein Schnäppchen, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Zukauf sei strategisch sinnvoll und dürfte sich für den Hersteller von Rüstungselektronik längerfristig auszahlen./edh/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 12:15 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HENSOLDT Aktie wird aktuell mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 23,44EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Christian Cohrs

Analysiertes Unternehmen: Hensoldt

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 34

Kursziel alt: 34

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m