Erfolgreiches Unterforum mit dem Titel "Nansha in Guangzhou reicht der Welt die Hand" veranstaltet

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 4. Dezember fand während des 5.

Weltmediengipfels das Unterforum mit dem Titel "Nansha in Guangzhou reicht der

Welt die Hand" (Guangzhou Nansha Joins Hands with the World) erfolgreich statt.

An dieser Großveranstaltung nahmen nationale Führungspersönlichkeiten aus

einschlägigen Bereichen, internationale Medienvertreter, renommierte Experten,

Wissenschaftler und Unternehmer teil, die nach Angaben der Bezirksregierung von

Nansha der Entwicklung von Nansha große Aufmerksamkeit schenken. Im Mittelpunkt

des Gipfeltreffens standen Reden von Gästen aus dem In- und Ausland zu Themen

wie Merkmale, Erhaltung und Nutzung der chinesischen Meeresökologie, grüne

Umwelt und Klimawandel, Wissenschaft, Technologie und industrielle Innovation,

grünes und schönes Nansha und Aufbau einer ökologischen Bay Area sowie

internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit.



Wei Min, Mitglied des Ständigen Ausschusses des KPCh-Bezirksausschusses Nansha

und stellvertretender Leiter des Bezirks Nansha, sagte in seiner Rede, dass

Nansha als einziges neues Gebiet auf staatlicher Ebene in der Provinz Guangdong,

als größtes Gebiet der Pilot-Freihandelszone in China (Guangdong) und als

Demonstrationsgebiet für die umfassende Zusammenarbeit zwischen Guangdong,

Hongkong und Macao von mehreren nationalen Förderstrategien profitiert habe.