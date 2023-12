AMSTERDAM, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Beko**, einer der führenden europäischen Haushaltsgerätehersteller, enthüllt heute den Trailer für sein erstes Einzelspieler-Spiel DOMINO: The Little One. DOMINO: The Little One, das am 23 . November weltweit auf den Markt kommt, ist ein kostenloses 2D-Plattformer-Abenteuerspiel, das für alle zugänglich ist und das Bewusstsein der Verbraucher:innen für die Folgen und Herausforderungen des Klimawandels schärfen soll.

Als Hersteller, der eine solche Erfahrung auf den Weg bringt, hofft Beko, Verhaltensformen herauszufordern und Grenzen zu überschreiten, um nachhaltige Lösungen in jedem Haushalt der Welt zu verbessern.

DOMINO: The Little One, das ab dem 23. November auf Steam, iOS- und Android-Geräten heruntergeladen werden kann, ist ein Einzelspieler-Spiel, in dem die Spieler vier Kapitel durchlaufen, die jeweils mit einem wichtigen Umweltthema verbunden sind. Zu den Kapiteln gehören eine Landschaft, die sich mit dem Problem des Einwegplastiks befasst, eine Umwelt, die die Auswirkungen fossiler Brennstoffe aufzeigt, ein ökologisches Ungleichgewicht und eine Welt, die durch die Abholzung der Wälder verwüstet ist. Die Spieler schlüpfen in die Rolle eines introvertierten und ökologisch ängstlichen Kindes namens Domino, das in seinen Träumen drängende Umweltprobleme lösen soll. Auf seiner Reise wird der Spieler von einer geheimnisvollen Stimme begleitet, die Domino ermutigt, seine Ängste im Zusammenhang mit dem Klimawandel zu überwinden, und auf Maßnahmen hinweist, die zur Bekämpfung des Problems ergriffen werden müssen.

Von seinen Geschirrspülern und Waschmaschinen bis hin zu seinen Staubsaugern und Kaffeemaschinen nutzt Beko mit seinen Marken Beko und Grundig modernste Technologien, um Nachhaltigkeit in die Haushalte von Verbraucher:innen zu integrieren. Mit der Einführung von DOMINO: The Little One möchte Beko über seine Geräte hinaus ein breiteres Publikum erreichen, um das Problem des Klimawandels anzugehen.

Zur Einführung von Domino sagt Akın Garzanlı, Chief Marketing Officer von Beko: "Domino ist für uns ein Launch den es so noch nie gab. Die Ergebnisse des Green Game Jam der Vereinten Nationen zeigen deutlich, dass die Welten der Nachhaltigkeit und des Spielens zusammenwachsen müssen: 68 % der Gamer wollen sich stärker für Umweltthemen engagieren. Sie wollen sich mehr engagieren, mehr lernen und mehr beitragen. Sie wollen Teil der Lösung sein. Domino ist unsere Art, sie zu erreichen. Es ist ein Spiel, das sie zu kritischem Denken und ethischem Handeln anregt, indem es ihnen die Möglichkeiten aufzeigt, die wir haben. Wir laden alle ein, Domino zu spielen und es mit anderen zu teilen und hoffen, dass die Nutzerinnen und Nutzer es unterhaltsam und informativ finden werden."