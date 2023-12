Der Ölpreis ist vier Tage in Folge gesunken, da ein Anstieg der US-Exporte und Zweifel an der Fähigkeit der OPEC+, ihre geplanten Produktionskürzungen einzuhalten, zu Befürchtungen eines Überangebots führten. Die globale Referenzsorte Brent liegt bei 77,34 US-Dollar pro Barrel, während die US-Sorte West Texas Intermediate bei 72,33 US-Dollar liegt. Die US-Rohöllieferungen könnten bald einen Rekord von sechs Millionen Barrel pro Tag erreichen. Der Markt zeigt Skepsis hinsichtlich der Einhaltung der von der OPEC+ angekündigten Produktionskürzungen. Die Futures sind seit ihrem Höchststand im September um fast ein Viertel gefallen. Saudi-Arabien hat seine offiziellen Verkaufspreise für Asien stark gesenkt, aber nicht so stark wie erwartet, was dazu führen könnte, dass einige asiatische Rohölkäufer sich anderweitig versorgen. Die Vorräte in den USA und am Lagerzentrum Cushing sind gestiegen, was auf ein gesundes Angebot hindeutet. Der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexander Novak sagte, die OPEC+ könne weitere Maßnahmen ergreifen, falls die Vereinbarung von letzter Woche nicht ausreiche, um den Markt auszugleichen.