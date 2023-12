Century Lithium gibt Update zur Machbarkeitsstudie und Natriumhydroxid als Nebenprodukt

6. Dezember 2023 - Vancouver, Kanada - Century Lithium Corp. (TSXV: LCE) (OTCQX: CYDVF) (Frankfurt: C1Z) ("Century Lithium" oder "das Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/century-lithium ...) freut sich, ein Update zu seiner laufenden Machbarkeitsstudie für sein Lithiumprojekt Clayton Valley ("Projekt") in Clayton Valley, Nevada, bekannt zu geben, und hat mit einer Marktstudie über Natriumhydroxid als lösliches Nebenprodukt begonnen.

Höhepunkte

- Durchführbarkeitsstudie setzt die Arbeit an den Optionen für einen stufenweisen Produktionsansatz fort

- Marktstudie über Natriumhydroxid als verkaufsfähiges Nebenprodukt, die in die Durchführbarkeitsstudie aufgenommen werden soll

Während des gesamten Jahres konzentrierte sich Century Lithium weiterhin auf die Entwicklung seines Clayton Valley Lithiumprojekts. Die Arbeit umfasste die fortlaufende Erprobung der Lithiumextraktion in der Pilotanlage und die weitere Arbeit an der Machbarkeitsstudie für das Projekt mit Überprüfungen der Kapital- und Betriebskostenschätzungen durch die Berater Wood PLC, Global Resource Engineers, thyssenkrupp nucera USA, Saltworks Technologies Inc. und WSP USA Environment & Infrastructure Inc. Diese umfassende Studie deckt alle Bereiche des Lithiumgewinnungsprozesses ab, vom oberflächennahen Abbau lithiumhaltiger Tonerde bis zur Vor-Ort-Produktion von Lithiumkarbonat in Batteriequalität. Die für die Studie angestrebte Produktion folgt der früheren Vormachbarkeitsstudie des Projekts, die von einer Mühlenbeschickung von 15.000 Tonnen pro Tag und einer durchschnittlichen Jahresproduktion von 27.000 Tonnen Lithiumkarbonatäquivalent ausging.

Bisher hat das Unternehmen mit seinem Team der Machbarkeitsstudie zusammengearbeitet, um die Schätzungen auf der Grundlage von Optimierungen zu überarbeiten und zu aktualisieren. In Anbetracht der Volatilität des Lithiummarktes prüft das Unternehmen einen stufenweisen Ansatz für die Produktion in vollem Umfang, um potenziellen Interessenten eine risikoärmere Finanzierungsalternative zu bieten. Das Unternehmen arbeitet mit seinen Beratern zusammen, um realisierbare Phasen und die zugrunde liegenden Zeitpläne zu bestimmen.