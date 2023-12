Operativ will das Unternehmen das Vor-Corona-Niveau übertreffen, was durch die bisherigen Buchungen für das kommende Jahr untermauert wird. Im vergangenen Geschäftsjahr hat der Konzern dank einer starken Sommersaison bereits einen Rekordumsatz erzielt und das operative Ergebnis mehr als verdoppelt. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) belief sich auf 977 Mio. Euro bis September dieses Jahres. Die Einnahmen kletterten um ein Viertel auf ein Rekordhoch von 20,7 Mrd. Euro, so der TUI-Chef Sebastian Ebel. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 456 Mio. Euro. Für das kommende Jahr rechnet TUI mit einem Umsatzwachstum um mindestens zehn Prozent, zeitgleich soll das EBIT um 25 Prozent zulegen.

Die Zuversicht des Managements spiegelt sich auch im Kurs der Aktie wider, das Wertpapier schießt in dieser Woche regelrecht in die Höhe und steuert nun seine Sommerhochs an. Ein Durchbruch über diese Marke würde demnach weiteres Aufwärtspotenzial an den 200-Wochen-Durchschnitt um 9,00 Euro freisetzen und würde sich entsprechend für ein Long-Investment anbieten. Spekulativ ausgerichtete Anleger können aber auch jetzt schon einen Einstieg wagen, müssen allerdings mit temporären Abschlägen auf 6,00 Euro wegen einer zu Mittwoch gerissenen Kurslücke rechnen. Sollte TUI dagegen unter 5,45 Euro zurückfallen, müssten dagegen Abschläge auf 5,06 Euro zwingend eingeplant werden.

TUI AG (Wochenchart in Euro) Tendenz: