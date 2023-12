KfW-Verwaltungsrat verlängert Vertrag von KfW-Vorstandsmitglied Bernd Loewen

Frankfurt am Main (ots) - Der KfW-Verwaltungsrat hat Herrn Bernd Loewen erneut zum Vorstandsmitglied der KfW bestellt. Im Rahmen der langfristigen Nachfolgeplanung verständigte sich Herr Loewen mit dem Verwaltungsrat auf eine Vertragslaufzeit von drei Jahren bis zum 30. Juni 2027. Dies erklärten der Vorsitzende des KfW-Verwaltungsrates, Herr Christian Lindner, Bundesminister der Finanzen, und der Stellvertretende Vorsitzende, Herr Dr. Robert Habeck, Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, im Anschluss an die Sitzung des KfW-Verwaltungsrates vom 06. Dezember 2023. Der Grundsatzbeschluss zur Vertragsverlängerung erfolgte bereits am 26. Juni 2023, mit dem jetzigen Beschluss erfolgte nun die formale Bestellung.



Bernd Loewen (58) wurde erstmals zum 01. Juli 2009 in den Vorstand der KfW Bankengruppe berufen. Er verantwortet im Konzern unter anderem das Rechnungswesen sowie die Bereiche Organisation und Personal. In den nächsten Jahren werden insbesondere die Arbeitgeberpositionierung und die Nachhaltigkeitsberichterstattung im Fokus seiner Tätigkeit stehen.

Herr Loewen hat in den vergangenen Jahren wichtige Projekte und Initiativen vorangetrieben und mitbegleitet, zuletzt unter anderem die Neuordnung des unternehmensweiten Planungs- und Steuerungsprozesses, die agile Ausrichtung der IT Software Entwicklung sowie die Einführung des flexiblen und mobilen Arbeitens ("New Work").



