Die Zauberformel für Festtagsfreuden Alufolie bewahrt Qualität und Haltbarkeit von Schokoladen-Nikoläusen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Süßwarenindustrie präsentiert auch in diesem

Jahr eine beeindruckende Zahl von 167 Millionen Schokoladen-Nikoläusen und

-Weihnachtsmännern für die festliche Jahreszeit, wie aus einer aktuellen Umfrage

des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie e.V. (BDSI) hervorgeht.

Trotz eines leichten Rückgangs von 1 % im Vergleich zum Vorjahr bleibt die süße

Vielfalt ein unverzichtbares Element zur Weihnachtszeit.



Ein bemerkenswerter Trend zeigt sich in der vermehrten Verwendung von nachhaltig

zertifiziertem Kakao in den süßen Weihnachtsfiguren. Laut einer BDSI-Erhebung

lag der Anteil an zertifiziertem Kakao in den deutschen Süßwaren im Jahr 2022

bei beeindruckenden 81 %, ein Anstieg von 3 % im Vergleich zur ersten Erhebung

im Jahr 2011.