4 Bundesländer, 4 Städte, 4 top Vakanzen - Headhunter für den öffentlichen Dienst 2023 weiter auf Erfolgskurs

Hamburg (ots) - Leitungsstellen Bauingenieurwesen, Architektur &

Stadtentwicklung besetzt - Kontrast Personalberatung GmbH im Recruiting

exzellent aufgestellt



Die Kontrast Personalberatung GmbH

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/oeffentlicher-dienst/) aus Hamburg ist auch

2023 als Headhunting Agentur für den öffentlichen Dienst

(https://www.kontrast-gmbh.de/de/stellenangebote-oeffentliche-verwaltung/) sehr

erfolgreich und hat in den letzten Wochen vier hochwertige

Stellenausschreibungen in der öffentlichen Verwaltung besetzen können. Vier

Städte aus vier Bundesländern haben noch vor dem Jahreswechsel top

Kandidat:innen für ihre Leitungsstellen im Bereich Bau, Stadtplanung und

Controlling unter Vertrag genommen.





Personalberatung deutschlandweit aktivDie Städte aus Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsenhatten die Headhunter für den öffentlichen Dienst mit der Besetzung vonLeitungsstellen im Bereich Stadtplanung und Stadtentwicklung, Baudirektion,Gebäudemanagement und Controlling beauftragt. Den deutschlandweit tätigenHeadhuntern gelang es in allen vier Projekten schnell Zugang zu denKandidat:innen zu bekommen und die Auftraggeber in kurzer Zeit mit geeignetenLeitungskräften zu versorgen.Firmeninterne Kontakte zu top Leitungskräften im öffentlichen DienstDer schnelle Start in die jeweilige Personalsuche war dabei vor allem aufgrundder firmeninternen Kandidat:innen-Pools der Headhunting Agentur möglich. Durchdie in den letzten 30 Jahren aufgebauten Branchenkontakte, sowohl imöffentlichen Dienst als auch in den Bereichen Facility Management, Bauwesen undArchitektur, hatten die Personalberater:innen kurzfristig Zugang zu denpassenden Personen - und das in allen vier Bundesländern.Parallel haben die erfahrenen Headhunter durch zielgerichtetes Active Sourcingneue Kontakte hergestellt und Zielpersonen direkt am Markt identifiziert. Dabeihilft der Kontrast Personalberatung GmbH auch ihr tiefes Verständnis für dieStrukturen und Abläufe im öffentlichen Dienst.Pressekontakt:Kontrast Personalberatung GmbHi. A. Oliver KutzFon +49 (0)40 76 79 305 - 0E-Mail mailto:oliver.kutz@kontrast-gmb.dehttps://www.kontrast-gmbh.de/Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/83091/5666254OTS: Kontrast Personalberatung GmbH