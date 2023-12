Der DAX hat am Dienstag ein neues Allzeithoch von 16.551 Punkten erreicht, nachdem er in den Sommer- und Herbstmonaten Verluste von bis zu zehn Prozent hinnehmen musste. Der Aufschwung ist vor allem auf den starken November zurückzuführen, in dem der Index fast zehn Prozent zulegen konnte. Damit liegt der DAX auf Jahressicht rund 18 Prozent im Plus. Experten sind beeindruckt von der Entwicklung und sehen in dem neuen Rekordhoch einen charttechnischen Befreiungsschlag. Der Optimismus unter den Anlegern ist groß, obwohl der DAX den neuen Rekord trotz zuletzt zwei negativen Handelstagen an der Wall Street erreicht hat. Nun bleibt abzuwarten, ob die Anleger weiter zukaufen oder das neue Kursniveau für Gewinnmitnahmen nutzen.