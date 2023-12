DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Angesichts der Hänge-Partie bei den Haushaltsberatungen der Ampel-Parteien dringt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) auf Klarheit. Weder die Bürger noch die Wirtschaft wüssten, woran sie nun seien, sagte Wüst am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. Das betreffe sowohl die Energiepreishilfen als auch die Frage, welche Unterstützung die Wirtschaft auf dem Weg zur Klimaneutralität bekomme. "Diese Verunsicherung, insbesondere auch für die energieintensive Industrie und den Mittelstand, muss so schnell wie möglich enden", forderte Wüst.

"Die Ampel tut sich erkennbar schwer mit den großen Themen", antwortete der CDU-Landeschef auf die Frage, ob das Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP im Bund nun gefährdet sei. Das zeichne sich sowohl in der Finanz- und Haushaltspolitik ab als auch bei den Themen Innovation, Wirtschaft, Klimaneutralität und dem Komplex Flucht und Migration. "Eine Regierung, die auf diese großen Fragen keine Antworten gibt, hat nur noch den Machterhalt als Kitt", sagte Wüst. "Das mag reichen, ein Auseinanderfallen zu vermeiden. Ausreichend, ein Land durch die schwierige Zeit zu führen, ist das nicht."