Von den CRM-Spezialisten lernen Krieg Consulting teilt Expertentipps für die Auswahl des richtigen CRM (FOTO)

Leinfelden-Echterdingen (ots) - Das Erreichen eines 360-Grad-Blicks auf die

Kunden, um sowohl im Vertrieb als auch in der Kundenbetreuung herausragende

Ergebnisse zu erzielen, steht im Zentrum der Einführung eines Customer

Relationship Management (CRM)-Systems. Für viele Unternehmen ist mittlerweile

klar, dass ein solches System unabdingbar ist, doch stellt die Auswahl des

passenden CRM-Systems oft eine große Herausforderung dar.



In einem exklusiven Interview gewähren Geschäftsführer Julian Krieg und

IT-Leiter Manuel Herr von Krieg Consulting GmbH tiefe Einblicke in die Welt der

CRM-Systeme. Sie teilten ihr Wissen darüber, wie die richtige Auswahl eines

CRM-Systems nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen stärkt, sondern

auch einen entscheidenden Faktor für langfristigen Erfolg darstellt.