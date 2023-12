BERLIN (dpa-AFX) - Der Bund ist Bedenken entgegengetreten, dass es mit dem geplanten EU-Mediengesetz in Deutschland zur verstärkten Überwachung von Medienhäusern und der Arbeit von Journalisten kommen könnte. Das Gesetz ermögliche keine Überwachungsmaßnahmen, sagte Medienstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Es regele, wann sie verboten seien. "Die ohnehin strengeren deutschen Regeln werden nicht tangiert. Unsere Schutzstandards bleiben unangetastet."

Das Gesetz ist noch nicht auf den Weg gebracht, derzeit verhandeln Europaparlament und die EU-Staaten noch über die endgültige Ausgestaltung. Das europäische Medienfreiheitsgesetz, auch unter dem Namen "European Media Freedom Act" (EMFA) bekannt, soll im Kern sicherstellen, dass nationale Regierungen schwieriger Einfluss auf Medien nehmen können. Wie EU-Mitgliedsstaaten das Thema Pressefreiheit und Verstöße dagegen gewichten, hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend verändert. Gerade der Umgang in Ländern wie Ungarn oder Polen, wo der Staat direkt Einfluss auf die Medien nimmt, ist in den vergangenen Jahren aus Sicht der EU zu einem größeren Problem geworden. Dem will sie mit dem Gesetz Abhilfe schaffen.