Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund Wohlfeil über Personalgewinnung und -bindung

Berlin (ots) - "Eine der großen Herausforderungen, denen Verwaltung und

Wirtschaft aktuell gegenüberstehen, ist der demografische Wandel, verbunden mit

einem Mangel an Arbeitskräften", sagte Jens Dirk Wohlfeil, Vorsitzender des

Vorstandes der Deutschen Rentenversicherung Bund, zu Beginn seines Berichts an

die Mitglieder der Vertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Da zahlreiche Mitarbeitende der geburtenstarken "Baby-Boomer"-Generation in den

nächsten zehn Jahren in den Ruhestand gingen, werde sich die Differenz zwischen

Personalbestand und Personalbedarf weiter vergrößern. Ohne geeignete

Gegenmaßnahmen erwarte die Deutsche Rentenversicherung Bund in den nächsten zehn

Jahren eine Personallücke von mehreren Tausend Mitarbeitenden. "Mit der

Optimierung von Arbeitsabläufen, dem Vorantreiben der digitalen Transformation

sowie mit der Gewinnung, Bindung, Entwicklung und Ausbildung von Mitarbeitenden

gehen wir diese Herausforderung an", so Wohlfeil.



Einstellungszahlen und Ausbildungsquote sollen weiter wachsen