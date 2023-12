Wirtschaft Start von "Stuttgart 21" könnte sich doch weiter verzögern

Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Der nach wie vor offiziell kommunizierte Starttermin des neuen Stuttgarter Tiefbahnhof im Dezember 2025 könnte sich doch nochmal verschieben. Im Hintergrund glaube "kaum noch jemand", dass der Termin gehalten werden könne, weil es weiter Probleme beim Bau und der Technik gebe, meldete der SWR am Mittwoch unter Berufung auf "Insider".



2026 oder sogar 2027 seien nun "realistischer". Gründe seien Fehlplanungen der Bahn, Verzögerungen beim Innenausbau der Bahnhofshalle und Probleme mit einem Partner-Unternehmen, das bei der Digitalisierung des Bahnknotens Schwierigkeiten hat. Noch am vergangenen Freitag war auf der Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung des Stuttgart-21-Lenkungskreises betont worden, dass am Eröffnungstermin im Dezember 2025 festgehalten wird.