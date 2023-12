Das zurückliegende Börsenjahr war besonders turbulent: Die weiterhin hohe Inflation, die damit einhergehende Zinswende und geopolitische Krisen sorgten für Kursschwankungen und ein unsicheres Gefühl an den Kapitalmärkten. Mit Blick auf 2024 hoffen daher viele Börsianer auf ein stabileres Jahr mit steigenden Kursen. Doch mit Blick auf den derzeitigen Trend unter Leerverkäufern, also Anlegern, die gezielt auf fallende Kurse spekulieren, könnten diese Hoffnungen enttäuscht werden.

So hat sich Finanzprofessor Matthew Ringgenberg von der University of Utah in einer Studie damit beschäftigt, wie sich mit Leerverkäufen zukünftige Aktienkurse vorhersagen lassen. Ihm zufolge ist das am besten möglich, wenn man sich ansieht, wie stark der aktuelle Leerverkaufsanteil vom Trend abweicht. Dieser Anteil beschreibt, wie viele Leerverkäufe es im Verhältnis zum gesamten Aktienumlauf gibt.