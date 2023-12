LTS erhält 1.2 Millionen US Dollar für die Entwicklung von thermostabilen mRNA-Formulierungen für Mikronadel-Pflaster (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Andernach (ots) - Die LTS LOHMANN Therapie-Systeme AG ("LTS"), ein führendespharmazeutisches Technologieunternehmen, gab heute bekannt, dass es Fördergeldervon der Bill & Melinda Gates Foundation für die Entwicklung einer neueninnovativen Darreichungsform für die mRNA-Vakzinierung in Form von auflösbarenMikronadel-Array-Pflastern (MAPs) erhalten hat. Durch die MAPs soll dieTemperaturstabilität des mRNA-Impfstoffes verbessert werden, wodurch dieAnforderung an die Kühlkette reduziert würde. Dadurch wäre das MAP besonders fürden Einsatz in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen (LMICs)prädestiniert. Die Förderung läuft über einen Zeitraum von 15 Monaten undbeträgt insgesamt 1,2 Millionen US Dollar.Impfstoffe mit mRNA-Technologie gelten als revolutionär bei der Bekämpfung einerReihe von Infektionskrankheiten, darunter Tuberkulose, Malaria und Lassa-Fieber,von denen Menschen in armen Ländern unverhältnismäßig stark betroffen sind. Eineder größten Herausforderungen, vor denen die Welt steht, wenn es darum geht,diese lebensrettenden Impfstoffe an gefährdete Bevölkerungsgruppen -insbesondere in ärmeren Ländern - zu bringen, ist die Notwendigkeit, sie beisehr niedrigen Temperaturen zu lagern. Die Notwendigkeit einer Lagerung beitiefen Temperaturen bei der aktuellen Generation von mRNA-Impfstoffen ist aufdie mangelnde Stabilität der mRNA-Moleküle gegenüber höheren Temperaturenzurückzuführen. Die Einbindung von mRNA in ein auflösbares MAP könnte diesesProblem lösen, indem es die mRNA vor Abbau schützt, die Lagerung bei sehr tiefenTemperaturen überflüssig macht und den Zugang für Menschen in ärmeren Ländernvereinfacht.Auf dem Weltimpfstoffkongress in Barcelona hatte LTS kürzlich präklinische Dateneiner mRNA/LNP-MAP-basierten Impfung gegen Tollwut vorgestellt, die aus einerZusammenarbeit mit einem biopharmazeutischen Unternehmen hervorgegangen ist.Diese erfolgreiche präklinische Studie mit einem mRNA/LNP-Impfstoff gegenTollwut zeigte, dass die Anforderungen an die Kühlkette durch die Verwendungeines MAP anstelle einer injizierbaren Formulierung von -80 ºC auf 2-8 ºCreduziert werden könnte.MAPs sind eine innovative Technologie zur Verabreichung von Arzneimitteln, dieim Vergleich zu etablierten Verabreichungsformen Vorteile, wie z. B. dieMöglichkeit der Dosisreduzierung, geringere Anforderungen an die Kühlkette unddie Möglichkeit der Selbstverabreichung, bieten.Bas van Buijtenen, CEO von LTS, kommentierte: "LTS setzt sich leidenschaftlichdafür ein, Menschen auf der ganzen Welt patientenfreundliche Arzneimittel zurVerfügung zu stellen. Wir fühlen uns sehr geehrt, die Bill & Melinda Gates