Der weltgrößte Reisekonzern TUI hat im Geschäftsjahr bis Ende September einen Gewinn von 306 Millionen Euro erzielt, eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Die gestiegenen Reisepreise trugen zu einem Rekordumsatz von 20,7 Milliarden Euro bei. Für das kommende Geschäftsjahr strebt TUI-Chef Sebastian Ebel eine Umsatzsteigerung von mindestens zehn Prozent und eine Erhöhung des bereinigten operativen Gewinns um mindestens ein Viertel an. In einer strategischen Neuausrichtung erwägt der Konzern, seine Börsennotierung von London nach Deutschland zurückzuverlegen. Eine endgültige Entscheidung könnte bereits im Februar 2024 auf der Hauptversammlung fallen. Ein Delisting in London würde die Zustimmung von mindestens 75 Prozent der Aktionäre erfordern. Der Vorstand plant, diese Option auf der Hauptversammlung am 13. Februar 2024 zur Abstimmung zu stellen. Bei den Anlegern wie auch den wO-Usern kommen die Überlegungen gut an.