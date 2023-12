Fleet Space Technologies verleiht den Explorationsaktivitäten von Power Nickel eine neue Dimension

Toronto, Ontario - 6. Dezember 2023 / IRW-Press / Power Nickel Inc. (das „Unternehmen“ oder „Power Nickel“) (TSX-V: PNPN, OTCBB: PNPNF, FWB: IVVI)

Entdecken Sie, wie Power Nickel unter Einsatz der von Fleet Space Technologies entwickelten Mineralexplorationstechnologie ExoSphere die Nickelexploration völlig neu definiert. Bei diesem Event steht die erfolgreiche Anwendung der sogenannten „Ambient Noise Tomography“ (ANT) im Mittelpunkt, mit der annähernd in Echtzeit verwertbare Daten zur Lokalisierung von Nickelzielen generiert werden. Dabei wird das Potenzial dieser Technologie zur Verbesserung der Bohrgenauigkeit und zur Verringerung des Bodenaufbruchs beleuchtet. Terry Lynch, der CEO von Power Nickel, wird mit Ken Williamson, dem Exploration VP von Power Nickel, sowie zwei Geowissenschaftlern von Fleet Space in lockerer Atmosphäre darüber plaudern, wie Power Nickel diese Technologie nutzt, um die Explorationsaktivitäten im Projekt Nisk in Namaska (Quebec) zum Erfolg zu führen.

„Aus meiner Sicht ist dieses Event für alle Aktionäre von Power Nickel und solche, die es noch werden wollen, ein absolutes Muss. Wir laden auch interessierte Expertenteams der Branche ein, sich mit der Anwendung dieser Technologie in Echtzeit vertraut zu machen. Dieses Tool verleiht den Fortschritten in der Exploration eine völlig neue Dimension. Es hat uns eine Reihe verwertbarer Erkenntnisse geliefert, mit denen der erfolgreichen Entdeckungsprozess bei Nisk eine noch stärkere Dynamik erfahren dürfte.“

Die ANT-Technologie ist rasch zu einem fixen Bestandteil der Ausrüstung von Explorationsteams geworden und ergänzt das bestehende Instrumentarium (IP, Schwerkraftmessung, luftgestützte und Bohrloch-EM-Messung, etc.). Natürlich bedarf es für die Datenauswertung auch qualifizierter Geologen.

„Nehmen Sie an unserem Podcast teil. Wir werden Ihnen darin unsere Erfolgssignatur präsentieren, die uns durch unsere nächste spannende Explorationsphase leiten soll“, meint Terry Lynch, der CEO von Power Nickel.

„Wir haben mit Hilfe von ExoSphere tomographische Messungen von Umgebungsgeräuschen (Ambient Noise Tomography/ANT) über der Lagerstätte Nisk und dem Explorationsgelände Wildcat absolviert. Mit der ANT-Messung konnten wir erfolgreich Veränderungen in den großen lithologischen Strukturen – einschließlich der ultramafischen Intrusionen, in denen die bekannte Mineralisierung der Lagerstätte Nisk eingebettet ist – kartieren. Im gesamten Untersuchungsgebiet wurden strukturelle Merkmale ermittelt, die auf eine zusätzliche Komplexität der geologischen Geschichte hindeuten. Es wurde eine Reihe interessanter Zonen entdeckt, die ähnliche Geschwindigkeitsprofile aufweisen wie die Lagerstätte Nisk; diese sollen in die zukünftige Exploration eingebunden werden“, erläutert Bronwyn Murphy, die bei Fleet Space Technologies als Geologin tätig ist.