Putin spricht in Saudi-Arabien mit Kronprinz Mohammed

RIAD (dpa-AFX) - Bei einem Besuch in Saudi-Arabien hat sich der russische Präsident Wladimir Putin am Mittwoch mit dem saudischen Kronprinz und faktischen Herrscher Mohammed bin Salman getroffen. Das berichtete die saudische Nachrichtenagentur SPA. Putin betonte bei dem Treffen in Riad die engen Beziehungen zwischen Russland und dem saudischen Königreich. "Nichts kann die Entwicklung unserer freundschaftlichen Beziehungen stören", sagte er der Agentur Tass zufolge. Er verabredete mit dem Kronprinzen auch, dass ein nächstes Treffen in Moskau stattfinden solle.

Nach vorherigen russischen Angaben sollte die Ölpreispolitik ein Gesprächsthema zwischen den großen Ölproduzentenländern sein. Putins außenpolitischer Berater Juri Uschajow sagte, dass es auch um den Gaza-Konflikt und den Krieg in der Ukraine gehen werde.