SEA hat die Razorleaf Corporation Ltd als Umsetzungspartner für ein Tool für die gesamte Projektabwicklung gewählt

Die Kernfunktionalität der Aras-Plattform besteht darin, für alle SEA-Produkte von der Konzeption und den Anforderungen bis zur Auslieferung und darüber hinaus einen einzigen digitalen roten Faden zu erstellen. SEA wird mit der Razorleaf Corporation zusammenarbeiten, um diese PLM-Plattform in den nächsten 18 Monaten einzuführen.

Die kontinuierliche Bereitstellung hervorragender Leistungen für unsere Mitarbeiter bei SEA, für Kunden und für unsere Partner liegt im Herzen unserer Arbeit. Die Implementierung von Aras Innovator wird eine zuverlässigere, konsistentere und optimierte Sammlung von Qualitäts- und Konstruktionsnachweisen bieten, die an einem zentralen, digitalen Ort zur Verfügung stehen.

Aras Innovator ist ein flexibles, offenes PLM-System, das anerkannte Best Practices in die Geschäftsprozesse einbringt. Es wird unsere laufenden Innovationen und die Entwicklung neuer Produkte unterstützen, indem es die Transparenz und die Zusammenarbeit bei den technischen Prozessen fördert und die Möglichkeit bietet, technische Informationen schnell und kontrolliert zu erfassen und abzurufen.

James Stevens, Leiter des Fachbereichs Systems Engineering, sagte: „Die Implementierung von Aras ist ein wichtiger Schritt für SEA, um die Verwaltung unserer Produkte während ihres gesamten Lebenszyklus zu optimieren. Diese zentrale Anwendung für das Konfigurationsmanagement wird unsere ‚Single Source of Truth' für alle unsere Disziplinen sein und in Zukunft Verbesserungen bei der Effizienz und Effektivität ermöglichen. Razorleaf wurde nach einer umfangreichen Recherche für diesen Auftrag ausgewählt, und wir freuen uns darauf, in den nächsten 18 Monaten gemeinsam an der Implementierung dieses Tools zu arbeiten."