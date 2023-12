GUANGZHOU, China, 6. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Vom 3. bis 5. Dezember 2023 veranstalteten die Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries (Chinesische Volksvereinigung für Freundschaft mit dem Ausland), die Australia China Friendship and Exchange Association (die Australisch-Chinesische Freundschafts- und Austauschvereinigung), die Volksregierung der Provinz Guangdong und die World Leadership Alliance - Club de Madrid gemeinsam das Imperial Springs International Forum (ISIF) 2023 im Imperial Springs International Conference Center, Guangzhou, China. Unter dem Motto „Multilateralism: More Exchanges, Greater Inclusiveness and Cooperation" („Mehr Austausch, größere Einbeziehung und Zusammenarbeit") befasste sich das Forum mit aktuellen Herausforderungen für die globale Zusammenarbeit.

An dem Forum nahmen über 130 Gäste aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft aus mehr als 40 Ländern teil, darunter mehr als 30 ehemalige Staatsoberhäupter, Regierungschefs und Leiter internationaler Organisationen, über 60 international anerkannte Experten und Wissenschaftler sowie Vertreter diplomatischer Vertretungen.