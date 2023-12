Wirtschaft GDL verspricht Streikpause ab Freitag und bis ins neue Jahr

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Claus Weselsky, Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), hat den erneuten Bahnstreik gegen Kritik verteidigt. Es bleibe zudem der letzte Ausstand in diesem Jahr, sagte Weselsky am Mittwochabend unter anderem bei "RTL Direkt" und in den ARD-Tagesthemen.



"Klare Botschaft: Das ist für dieses Jahr der letzte Streik. Wir werden auch die erste Januarwoche keine Arbeitskämpfe machen." Nach dem 7. Januar sei jedoch mit "längeren und intensiveren Streiks zu rechnen".