DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu KI-Regulierung und Urheberrecht:

"Als Unternehmen wie Aleph Alpha und OpenAI ihre Modelle trainiert haben, bewegten sie sich in einer rechtlichen Grauzone. Sie nahmen in Kauf, dass Rechteinhaber Ansprüche geltend machen, die sogar ihr Geschäftsmodell bedrohen könnten. Mögliche Klagen können die Folge sein, die wiederum auch KI-Unternehmen vor existenzielle Fragen stellen. Deswegen müssen gerade sie ein Interesse an rechtlicher Klarheit haben, die Regulierung schaffen kann. Nur so können sie ihr Geschäft absichern. Sich gegen die Regulierung von Urheberrecht in der KI-Verordnung zu stellen greift also zu kurz und wäre naiv. Das Urheberrecht muss über kurz oder lang auch in ihrem Sinne an die neue Zeit angepasst werden. Außerdem: Schon jetzt gerät das Training von KI-Modellen an seine Grenzen. Es fehlt schlicht an Daten. Wenn Rechteinhaber künftig keinen Zugriff mehr auf ihre Werke erteilen wollen, schneiden sie KI-Unternehmen von qualitativ hochwertigen Daten ab - einem extrem wertvollen Rohstoff für noch bessere Modelle."