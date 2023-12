FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Antisemitismus:

"Der Angriff der Hamas-Folterknechte auf israelische Bürger und Besucher des Landes hat, schon bevor Israel überhaupt reagieren konnte, zu einer Parteinahme geführt, die man oft nur als Israelfeindschaft und Judenhass deuten konnte. Was tun? Jedem muss klar sein, dass es hier um Angriffe auf uns alle geht. Das war im Grunde schon vor achtzig Jahren so. Die eigenen Landsleute und Nachbarn wurden geächtet, misshandelt, verschleppt und umgebracht. Ein falsches Wort konnte das Leben kosten. Wer das Existenzrecht Israels bestreitet, könnte es auch der Ukraine oder Deutschland absprechen. Wer Andersgläubige ausgrenzt, könnte bald selbst an der Reihe sein. Nötig sind weniger Sonderregeln, ist mehr Miteinander. Ohne Menschlichkeit ist kein Staat zu machen."