"Zur Halbzeit der Klimakonferenz sind die entscheidenden Fragen noch offen. Ob in Dubai wirklich "das letzte Aufflackern der fossilen Welt" zu sehen ist, wie aus der Bundesregierung zu hören ist, darf bezweifelt werden. Zwar halten es Experten für wahrscheinlich, dass sich die Staaten am Ende darauf einigen, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Das hieße aber noch lange nicht, dass vor allem ärmere Länder auch auf Kohle, Öl oder Gas verzichten. Und dass sich Saudi-Arabien, Russland oder die Emirate auf eine Abschlusserklärung einlassen, die das Ende ihres Geschäftsmodells einläutet, ist derzeit kaum zu erwarten."/yyzz/DP/ngu

ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zur Klimakonferenz in Dubai:

