Mögliche Schlussrunde bei Tarifverhandlungen für öffentlichen Dienst

POTSDAM (dpa-AFX) - Im Tarifstreit um den öffentlichen Dienst der Länder kommen Gewerkschaften und Arbeitgeber an diesem Donnerstag (13.00 Uhr) in Potsdam zur möglicherweise entscheidenden Runde zusammen. Nach wochenlangen Warnstreiks etwa an Hochschulen oder Unikliniken versuchen Verdi und Beamtenbund dbb auf der einen und die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) auf der anderen Seite ein Ergebnis zu finden. Es ist bereits die dritte Verhandlungsrunde.

