GRC/TUR: Treffen von Mitsotakis mit Erdogan sowie Regierungsvertretern beider Länder in Thessaloniki, Thessaloniki

15:00 BRA: Mercosur-Gipfel in Rio de Janeiro

DEU: Vor Ende des Übernahmeangebots der Großreederei MSC für den Hamburger Hafenlogistiker HHLA. Nach dem Übernahmeangebot läuft eine weitere Annahmefrist bis zum 7.12. um Mitternacht. DEU: Siemens Healthineers, Meet the Management 2023 USA: Broadcom, Inc., Q4-Zahlen

^ TERMINE UNTERNEHMEN 14:00 DEU: BASF, Investor Update 14:30 FRA: Sanofi, Research and Development Day 17:30 USA: Microsoft, Hauptversammlung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 7. Dezember 2023

