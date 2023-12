DUBAI (dpa-AFX) - Auf der Weltklimakonferenz in Dubai ist nach Einschätzung von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze "ein letztes Aufbäumen der fossilen Industrie" zu beobachten. "Doch letztendlich wissen die Ölländer längst selbst, dass ihre Geschäftsgrundlage wegfallen wird, und investieren deswegen kräftig in erneuerbare Energien", sagte die SPD-Politikerin vor der Zielgeraden der COP28 in dem arabischen Wüstenstaat der "Rheinischen Post" (Donnerstag). Dass der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas kommen werde, sei aus ihrer Sicht sicher. Allerdings: "Ob er schon in Dubai beschlossen wird, ist ungewiss."

Klimastaatssekretärin Jennifer Morgan sieht noch große Differenzen zwischen einzelnen Staaten beim Ziel, sich auf den Ausstieg aus den fossilen Energien zu verständigen. Man spüre aber auch den "Willen zu Fortschritten" bei zahlreichen Vertragsstaaten. "Status Quo ist keine Option. Transformation ist die einzige Option. Jedem muss klar sein, dass wir hier um das Energiesystem der Zukunft ringen", sagte Morgan der Zeitung.

Der Ausstieg aus allen fossilen Energien, deren Verbrennung klimaschädliche Treibhausgase freisetzt, ist der zentrale Streitpunkt auf dem UN-Treffen. In einem Entwurf für das Abschlussdokument war diese Option zwar enthalten, aber als umstritten markiert. Der Text muss einstimmig angenommen werden. Geplantes Ende der Verhandlungen ist der 12. Dezember, für Donnerstag ist eine Zwischenpause vorgesehen./mi/DP/stk