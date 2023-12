Arctech sticht bei der ersten China International Supply Chain Expo als einziges Unternehmen für die Solar-Tracking und -Montagelösung hervor

PEKING, 7. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Arctech, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Solarmontage und -Tracking-Lösungen, vertrat stolz die Branche für Solar-Tracking und -montage als exklusiver Teilnehmer bei der ersten China International Supply Chain Expo. An der Veranstaltung nahmen 515 Unternehmen und Organisationen aus 55 Ländern und Regionen teil.

Arctech nutzte die Gelegenheit, seine Innovationen auf der Clean Energy Exhibition Zone während der Expo vorzustellen. Das Unternehmen führte Gespräche mit sowohl inländischen als auch internationalen Kunden und Partnern und unterstrich sein Engagement für die Förderung der Zusammenarbeit in der Branche und die Gewährleistung eines stabilen Wachstums. Bemerkenswert ist, dass Herr Song Hailiang, Vorstandsvorsitzender und Executive Director der China Energy Engineering Group Co. Ltd (CEEC), der offizielle Expo-Partner, den Stand von Arctech für eingehende Gespräche mit Herrn Cai Hao, Vorsitzender von Arctech besuchte.