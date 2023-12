Immobilien, Aktien, Bitcoin, ETF, Zinsen – 2024 mit DIESER Überraschung?

Hand aufs Herz – Adidas stärkste DAX Aktie der letzten 12 Monate, 115% mit TAG Immo, plus 500 DAX Punkte allein durch SAP, HeidelMaterials ganz mit vorne im DAX und im SDAX Morphosys. Allesamt Aktien, die bei uns im Börsendienst auch dabei waren, abgesehen von HeidelMaterials. Plus 200% zum Beispiel liegt unser Call auf Vonovia, noch höher unser Turbo auf Aroundtown. Gibt es 2024 die Überraschung in die andere Richtung und die Assets fallen auch einmal gemeinsam so wie Aktien Bitcoin und Gold 2023 gezogen wurden? Gut möglich, denn es wird verdammt viel Gutes eingepreist aktuell.